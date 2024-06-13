На сцене – королевы: «Красный котельщик» организовал праздник талантов и красоты

Завершилось самое яркое шоу года – конкурс талантов и красоты «Королева ТКЗ». Его организовал Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) для своих сотрудников и их семей в рамках масштабной программы «Больше, чем работа». Она направлена, в том числе, на укрепление корпоративной культуры и насчитывает порядка 30 различных мероприятий в год.
За главное звание и корону боролись восемь неординарных, харизматичных и смелых девушек завода. Участницам предстояло пройти четыре испытания. В первом – «Дефиле с предметом» – они демонстрировали красоту привычных для котлостроителей вещей – сварочного щитка, перчаток-краг, фартука сварщика и так далее. Сплав мощи, которая характерна производству, где используются эти предметы, и грации конкурсанток вызвал шквал аплодисментов. Как и «Визитная карточка», где девушки раскрыли свои таланты, продемонстрировали увлечения и жизненное кредо.
В творческом номере конкурсантки участвовали вместе со своими детьми. Девушки передавали им обряды предков, написанные в импровизированной книге «Природных стихий». Получилось трогательно и очень эмоционально, что не могли не отметить зрители. Понравился им и сюрприз в виде финальной песни, которую конкурсантки исполнили все вместе, посвятив юным котлостроителям.
Вообще тема семьи и семейных ценностей была лейтмотивом этого мероприятия. Обойти ее на предприятии, которое славится своими заводскими династиями, в Год семьи, конечно же, не могли.
Ну, а поскольку это не только конкурс талантов, но и красоты было и дефиле в вечерних нарядах. Участницы предстали перед коллегами в совершенно новых для них образах, сменив рабочий костюм на подобранные со вкусом платья. И это еще больше осложнило задачу для жюри (в его состав вошли руководители ТКЗ и приглашенные эксперты) выбрать ту единственную, кому в этот вечер будет вручена корона.
Ее имя было названо после подсчета набранных баллов, как и имена победительниц в семи номинациях – таким образом, проигравших в этом конкурсе попросту нет. Все участницы получили денежные сертификаты и подарки от спонсоров.
Победительницы конкурса
Звание «Королева ТКЗ»
- Анастасия Шаповаленко, ведущий менеджер дирекции по закупкам и логистике
Номинация «Мисс Нежность ТКЗ»
- Ирина Бобырь, распределитель работ цеха теплообменного оборудования
Номинация «Мисс Искорка ТКЗ»
- Владлена Неклюдова, мастер цеха корпусного оборудования
Номинация «Мисс Творчество ТКЗ»
- Анна Брыкова, инспектор дирекции по качеству
Номинация «Мисс Зажигалочка ТКЗ»
- Дарья Кокарева, кладовщик цеха корпусного оборудования
Номинация «Мисс Улыбка ТКЗ»
- Виктория Волкова, маляр цеха металлоконструкций
Номинация «Мисс Русская красавица ТКЗ»
- Олеся Ковалева, дефектоскопист дирекции по качеству
Номинация «Мисс Феерия ТКЗ»
- Лидия Репицкая, дефектоскопист дирекции по качеству
Мнения
Анастасия Шаповаленко, обладательница звания «Королева ТКЗ»:
Для меня это первый опыт в подобных конкурсах. Эмоции просто переполняют! Хотела попробовать что-то новое, проверить свои возможности, выйдя из зоны комфорта. А еще доказать себе, что способна на большее. И это получилось! Все не зря – подготовка (по ночам шила платья для конкурсных заданий), репетиции (самой сложной стала «Визитная карточка» – подошла к ней максимально творчески), волнение… Верила в себя, но все равно победа стала радостной неожиданностью. Хочу поблагодарить наш завод за теплый, семейный праздник. Конкурсанток – за смелость. Вы лучшие, умные, красивые, творческие! Каждая из вас достойна короны!
Сергей Патрикеев, оператор станков с ПУ механосборочного цеха:
Искренне порадовался за наших талантливых красавиц! Мужская часть ТКЗ ими очень гордится. Все девушки выступали с самоотдачей, отбросив любой страх. А как они вживались в образы, как представляли себя во время «Визитной карточки»! Было видно, что на репетиции потрачено немало сил. Растрогали выступления с детьми и особенно финальная песня о назначении матери – душевная, теплая, сердечная. Отмечу, что и детвора на конкурсе не подвела – выступала как отдельная команда самых горячих поклонников. «Красный котельщик» проводит массу разных мероприятий для коллектива, это – в числе наиболее запоминающихся и эмоциональных.
Алла Алексеенко, специалист дирекции по экономике и финансам:
На ТКЗ все мероприятия проводятся на высоком уровне, но в этот раз и организаторы, и участницы превзошли себя! Настолько все получилось ярко, динамично, зажигательно. Зрительный зал был полон, гудел, как стадион во время футбольного матча, – так сильно переживали за конкурсанток их группы поддержки. А какие талантливые, артистичные наши девушки! Они и в своем деле – настоящие профессионалы, и детей успевают воспитывать, и творчеством заниматься. Все достойные – непростой выбор был у жюри. Восхитительный вечер, восхитительные впечатления! Уже несколько дней прошло после конкурса, а эмоции не остывают…