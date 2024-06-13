Главная » Город

На сцене – королевы: «Красный котельщик» организовал праздник талантов и красоты

На чтение 4 мин Просмотров 33 Опубликовано

Завершилось самое яркое шоу года – конкурс талантов и красоты «Королева ТКЗ». Его организовал Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) для своих сотрудников и их семей в рамках масштабной программы «Больше, чем работа». Она направлена, в том числе, на укрепление корпоративной культуры и насчитывает порядка 30 различных мероприятий в год.

Город

За главное звание и корону боролись восемь неординарных, харизматичных и смелых девушек завода. Участницам предстояло пройти четыре испытания. В первом – «Дефиле с предметом» – они демонстрировали красоту привычных для котлостроителей вещей – сварочного щитка, перчаток-краг, фартука сварщика и так далее. Сплав мощи, которая характерна производству, где используются эти предметы, и грации конкурсанток вызвал шквал аплодисментов. Как и «Визитная карточка», где девушки раскрыли свои таланты, продемонстрировали увлечения и жизненное кредо.

В творческом номере конкурсантки участвовали вместе со своими детьми. Девушки передавали им обряды предков, написанные в импровизированной книге «Природных стихий». Получилось трогательно и очень эмоционально, что не могли не отметить зрители. Понравился им и сюрприз в виде финальной песни, которую конкурсантки исполнили все вместе, посвятив юным котлостроителям.

Вообще тема семьи и семейных ценностей была лейтмотивом этого мероприятия. Обойти ее на предприятии, которое славится своими заводскими династиями, в Год семьи, конечно же, не могли.

Ну, а поскольку это не только конкурс талантов, но и красоты было и дефиле в вечерних нарядах. Участницы предстали перед коллегами в совершенно новых для них образах, сменив рабочий костюм на подобранные со вкусом платья. И это еще больше осложнило задачу для жюри (в его состав вошли руководители ТКЗ и приглашенные эксперты) выбрать ту единственную, кому в этот вечер будет вручена корона.

Ее имя было названо после подсчета набранных баллов, как и имена победительниц в семи номинациях – таким образом, проигравших в этом конкурсе попросту нет. Все участницы получили денежные сертификаты и подарки от спонсоров.

Победительницы конкурса

Звание «Королева ТКЗ»

  • Анастасия Шаповаленко, ведущий менеджер дирекции по закупкам и логистике

Номинация «Мисс Нежность ТКЗ»

  • Ирина Бобырь, распределитель работ цеха теплообменного оборудования

Номинация «Мисс Искорка ТКЗ»

  • Владлена Неклюдова, мастер цеха корпусного оборудования

Номинация «Мисс Творчество ТКЗ»

  • Анна Брыкова, инспектор дирекции по качеству

Номинация «Мисс Зажигалочка ТКЗ»

  • Дарья Кокарева, кладовщик цеха корпусного оборудования

Номинация «Мисс Улыбка ТКЗ»

  • Виктория Волкова, маляр цеха металлоконструкций

Номинация «Мисс Русская красавица ТКЗ»

  • Олеся Ковалева, дефектоскопист дирекции по качеству

Номинация «Мисс Феерия ТКЗ»

  • Лидия Репицкая, дефектоскопист дирекции по качеству

Мнения

Анастасия Шаповаленко, обладательница звания «Королева ТКЗ»:

Для меня это первый опыт в подобных конкурсах. Эмоции просто переполняют! Хотела попробовать что-то новое, проверить свои возможности, выйдя из зоны комфорта. А еще доказать себе, что способна на большее. И это получилось! Все не зря – подготовка (по ночам шила платья для конкурсных заданий), репетиции (самой сложной стала «Визитная карточка» – подошла к ней максимально творчески), волнение… Верила в себя, но все равно победа стала радостной неожиданностью. Хочу поблагодарить наш завод за теплый, семейный праздник. Конкурсанток – за смелость. Вы лучшие, умные, красивые, творческие! Каждая из вас достойна короны!

Сергей Патрикеев, оператор станков с ПУ механосборочного цеха:

Искренне порадовался за наших талантливых красавиц! Мужская часть ТКЗ ими очень гордится. Все девушки выступали с самоотдачей, отбросив любой страх. А как они вживались в образы, как представляли себя во время «Визитной карточки»! Было видно, что на репетиции потрачено немало сил. Растрогали выступления с детьми и особенно финальная песня о назначении матери – душевная, теплая, сердечная. Отмечу, что и детвора на конкурсе не подвела – выступала как отдельная команда самых горячих поклонников. «Красный котельщик» проводит массу разных мероприятий для коллектива, это – в числе наиболее запоминающихся и эмоциональных.

Алла Алексеенко, специалист дирекции по экономике и финансам:

На ТКЗ все мероприятия проводятся на высоком уровне, но в этот раз и организаторы, и участницы превзошли себя! Настолько все получилось ярко, динамично, зажигательно. Зрительный зал был полон, гудел, как стадион во время футбольного матча, – так сильно переживали за конкурсанток их группы поддержки. А какие талантливые, артистичные наши девушки! Они и в своем деле – настоящие профессионалы, и детей успевают воспитывать, и творчеством заниматься. Все достойные – непростой выбор был у жюри. Восхитительный вечер, восхитительные впечатления! Уже несколько дней прошло после конкурса, а эмоции не остывают…

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

конкурс Красный котельщик промышленность Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru