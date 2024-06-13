На сцене – королевы: «Красный котельщик» организовал праздник талантов и красоты

Завершилось самое яркое шоу года – конкурс талантов и красоты «Королева ТКЗ». Его организовал Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) для своих сотрудников и их семей в рамках масштабной программы «Больше, чем работа». Она направлена, в том числе, на укрепление корпоративной культуры и насчитывает порядка 30 различных мероприятий в год.

За главное звание и корону боролись восемь неординарных, харизматичных и смелых девушек завода. Участницам предстояло пройти четыре испытания. В первом – «Дефиле с предметом» – они демонстрировали красоту привычных для котлостроителей вещей – сварочного щитка, перчаток-краг, фартука сварщика и так далее. Сплав мощи, которая характерна производству, где используются эти предметы, и грации конкурсанток вызвал шквал аплодисментов. Как и «Визитная карточка», где девушки раскрыли свои таланты, продемонстрировали увлечения и жизненное кредо.

В творческом номере конкурсантки участвовали вместе со своими детьми. Девушки передавали им обряды предков, написанные в импровизированной книге «Природных стихий». Получилось трогательно и очень эмоционально, что не могли не отметить зрители. Понравился им и сюрприз в виде финальной песни, которую конкурсантки исполнили все вместе, посвятив юным котлостроителям.

Вообще тема семьи и семейных ценностей была лейтмотивом этого мероприятия. Обойти ее на предприятии, которое славится своими заводскими династиями, в Год семьи, конечно же, не могли.

Ну, а поскольку это не только конкурс талантов, но и красоты было и дефиле в вечерних нарядах. Участницы предстали перед коллегами в совершенно новых для них образах, сменив рабочий костюм на подобранные со вкусом платья. И это еще больше осложнило задачу для жюри (в его состав вошли руководители ТКЗ и приглашенные эксперты) выбрать ту единственную, кому в этот вечер будет вручена корона.

Ее имя было названо после подсчета набранных баллов, как и имена победительниц в семи номинациях – таким образом, проигравших в этом конкурсе попросту нет. Все участницы получили денежные сертификаты и подарки от спонсоров.

Победительницы конкурса

Звание «Королева ТКЗ»

Анастасия Шаповаленко, ведущий менеджер дирекции по закупкам и логистике

Номинация «Мисс Нежность ТКЗ»

Ирина Бобырь, распределитель работ цеха теплообменного оборудования

Номинация «Мисс Искорка ТКЗ»

Владлена Неклюдова, мастер цеха корпусного оборудования

Номинация «Мисс Творчество ТКЗ»

Анна Брыкова, инспектор дирекции по качеству

Номинация «Мисс Зажигалочка ТКЗ»

Дарья Кокарева, кладовщик цеха корпусного оборудования

Номинация «Мисс Улыбка ТКЗ»

Виктория Волкова, маляр цеха металлоконструкций

Номинация «Мисс Русская красавица ТКЗ»

Олеся Ковалева, дефектоскопист дирекции по качеству

Номинация «Мисс Феерия ТКЗ»

Лидия Репицкая, дефектоскопист дирекции по качеству

Мнения

Анастасия Шаповаленко, обладательница звания «Королева ТКЗ»:

Для меня это первый опыт в подобных конкурсах. Эмоции просто переполняют! Хотела попробовать что-то новое, проверить свои возможности, выйдя из зоны комфорта. А еще доказать себе, что способна на большее. И это получилось! Все не зря – подготовка (по ночам шила платья для конкурсных заданий), репетиции (самой сложной стала «Визитная карточка» – подошла к ней максимально творчески), волнение… Верила в себя, но все равно победа стала радостной неожиданностью. Хочу поблагодарить наш завод за теплый, семейный праздник. Конкурсанток – за смелость. Вы лучшие, умные, красивые, творческие! Каждая из вас достойна короны!

Сергей Патрикеев, оператор станков с ПУ механосборочного цеха:

Искренне порадовался за наших талантливых красавиц! Мужская часть ТКЗ ими очень гордится. Все девушки выступали с самоотдачей, отбросив любой страх. А как они вживались в образы, как представляли себя во время «Визитной карточки»! Было видно, что на репетиции потрачено немало сил. Растрогали выступления с детьми и особенно финальная песня о назначении матери – душевная, теплая, сердечная. Отмечу, что и детвора на конкурсе не подвела – выступала как отдельная команда самых горячих поклонников. «Красный котельщик» проводит массу разных мероприятий для коллектива, это – в числе наиболее запоминающихся и эмоциональных.

Алла Алексеенко, специалист дирекции по экономике и финансам:

На ТКЗ все мероприятия проводятся на высоком уровне, но в этот раз и организаторы, и участницы превзошли себя! Настолько все получилось ярко, динамично, зажигательно. Зрительный зал был полон, гудел, как стадион во время футбольного матча, – так сильно переживали за конкурсанток их группы поддержки. А какие талантливые, артистичные наши девушки! Они и в своем деле – настоящие профессионалы, и детей успевают воспитывать, и творчеством заниматься. Все достойные – непростой выбор был у жюри. Восхитительный вечер, восхитительные впечатления! Уже несколько дней прошло после конкурса, а эмоции не остывают…