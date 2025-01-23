На Русском Поле в Таганроге до середины дня будут перебои с водой

Это связано с проведением авариных работ.

В Таганроге, в жилых домах на нескольких улицах в районе Русского Поля, сегодня в течение нескольких часов вода будет подаваться пониженным давлением. Об этом сообщает «Водоканал».

Аварийные работы производятся по адресам: ул. Сызранова, 4, а также ул. Чехова, 363. Временные сложности с водой будут испытывать жильцы домов по улицам Сызранова, Пархоменко, Чехова, Чучева, С.Шило, Проезды.

Ориентировочно до 14-00 часов водоснабжение будет восстановлено полном объеме.

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