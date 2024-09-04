На площадку Ростовской АЭС (г. Волгодонск) доставлено высокотехнологичное оборудование для модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №1, на котором осенью текущего года в соответствии с утвержденным графиком начнется средний планово-предупредительный ремонт.

Производство и поставка целого перечня оборудования, куда вошли, в том числе, важные подсистемы аварийных и предупредительных защит, аппаратура контроля нейтронного потока, шкафы АСУ ТП и датчики, осуществлены по специально разработанному проекту под контролем специалистов АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», входит в госкорпорацию «Росатом»).

«Заблаговременная поставка нового оборудования позволит нам решить сразу две задачи: модернизировать АСУ ТП энергоблока №1, а также четко соблюсти график его планово-предупредительного ремонта в целом, завершив все работы в установленные сроки. На данный момент оборудование прошло все необходимые испытания и предварительную автономную наладку на территории завода-изготовителя», — рассказал управляющий директор по направлению «АСУ ТП» АО «РАСУ» Глеб Мурашов.

В свою очередь главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов пояснил, что работы по глубокой модернизации оборудования для продления ресурса 1-го энергоблока ведутся второй год.

«В этом году на эти операции планируется потратить порядка 80% от всей суммы средств, запланированных на модернизацию, — это порядка 4,5 миллиардов рублей. Основные работы будут выполнены в рамках планового ремонта, начало которого запланировано на октябрь текущего года», — отметил он.

Согласно графику, утвержденному АО «Концерн Росэнергоатом», ремонт энергоблока №1 Ростовской АЭС планируется завершить в 2025 году.

Напомним, что проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Фото предоставлено Ростовской АЭС