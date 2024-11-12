На Ростовской АЭС проводится «Улучшенный мониторинг» состояния безопасности

Повышение безопасности атомных станций — основа надежной и эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Команда экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС*) начала работу по рассмотрению основных функциональных направлений Ростовской АЭС. Это эффективность организации, эксплуатационный фокус, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание, управление работами, надежность оборудования и инженерно-техническое обеспечение. Визит осуществляется в рамках «Курса на совершенства» инициативы ВАО АЭС «Улучшенный мониторинг»** и направлен на повышение безопасности эксплуатации атомной станции. По его результатам эксперты сформируют аналитические отчеты с информацией о производственном состоянии каждой функциональной области, в которых будут содержаться предложения по точкам роста.

Ранее мониторинг состояния безопасности атомных станций осуществлялся следующим образом: один раз в четыре года — партнерская проверка и один раз в два года — повторная партнерская проверка. Сейчас, с введением процесса «Улучшенный мониторинг», он проводится не менее одного раза в год. В зависимости от задачи это может быть «Базовый мониторинг», «Расширенный мониторинг», «Поддержка» или «Целенаправленная поддержка».

Руководитель экспертной группы МЦ ВАО АЭС Андрей Подопригора рассказал, что сейчас Ростовской АЭС присвоен уровень «Базовый мониторинг», отметил открытость работников Ростовской АЭС в вопросах безопасности, нацеленность на результат и подчеркнул, что по результатам предыдущего визита ВАО АЭС Ростовская атомная станция показала высокий уровень состояния безопасности.

В рамках процесса «Улучшенный мониторинг» изменилась и сама методология взаимодействия с ВАО АЭС, поскольку применяются новые методы наблюдения, методики расчетов и показатели. Они позволяют вовремя выявить точки роста и заблаговременно принять необходимые управленческие решения для повышения безопасности и надежности эксплуатации энергоблоков АЭС.

«Наша совместная задача с экспертами ВАО АЭС сделать диагностику производственных показателей атомной станции по более чем 50 показателям. В ходе работы максимально обсудим вопросы безопасности, надежности и эффективности и возможные улучшения в этих областях», — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

В октябре 2024 года директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников стал лауреатом премии Всемирной ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, за выдающиеся достижения в области атомной энергетики «Nuclear Excellence Award». Премия была учреждена в 2003 году для признания заслуг в области эксплуатации атомных электростанций, инфраструктуры, поддерживающей работу АЭС. По данным Московского центра ВАО АЭС, Ростовская атомная станция находится на самом верхнем уровне по показателям безопасности и эффективности Ассоциации.

Справка

* ВАО АЭС — всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС, всего в их составе насчитывается около 450 энергоблоков.

Цель организации — совершенствование безопасности на всех АЭС мира. Миссия -максимально повышать безопасность и надежность АЭС во всем мире, прилагая совместные усилия для оценки, сравнения с лучшими достижениями и совершенствования эксплуатации посредством взаимной поддержки, обмена информацией и использования положительного опыта.

** «Улучшенный мониторинг» — часть инициативы Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) «Курс на совершенство» по повышению безопасности эксплуатации АЭС. Обучение по методологии процесса «Улучшенный мониторинг» ранее прошли более 20 работников Ростовской АЭС. В течение двух лет на площадке Ростовской атомной станции было организовано шесть обучающих миссий Московского центра ВАО АЭС.