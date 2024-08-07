На Ростов обрушился мощный ливень с градом

В Западном микрорайоне донской столицы после сильнейшего ливня начали тонуть машины, образовались огромные лужи, через которые люди перебираются практически вплавь.

Улицу Малиновского 7 августа стали периодически перекрывать для движения транспорта.

«В связи с выпадением обильных осадков в течение дня по мере необходимости будет ограничиваться движение транспортных средств по улице Малиновского в границах пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии. Просим автомобилистов выбирать объездные маршруты движения», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Из-за дождя с градом магистрали Западного района сковали пробки. Сообщается об эвакуации людей из застрявшего пассажирского автобуса на улице Малиновского. Людей пересадили в военный грузовик. На улице Заводской легковые машины почти полностью погружены в воду.

В пабликах Ростова идет бурное обсуждение нахлынувшей непогоды. Люди пишут, что в городе наступил «настоящий апокалипсис», выкладываются видео, где пешеходы перебираются через лужи, надев плавательные круги и рыбацкие резиновые сапоги. Град побил крыши машин, цветы и кустарники.

По прогнозам синоптиков, непогода в Ростове сохранится до конца дня. Сейчас в городе действует режим повышенной готовности.

Фото: ВК «Это Ростов»