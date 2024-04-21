На ремонт фасада СКЦ «Приморский» Таганрога выделено свыше 56 млн рублей

Ремонт учреждения культуры включен в «дорожную карту» комплексного развития Таганрога как туристического центра. Напомним, масштабный план мероприятий реализуется в городе с 2021 по 2025 годы.

Распоряжение о включении СКЦ «Приморский» в «дорожную карту» в конце марта текущего года подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. 18 апреля, на 6-м заседании донского парламента, было принято решение дополнительно выделить на капремонт «Приморского» 56,5 млн рублей из регионального бюджета. Незначительный процент софинансирования – 571,5 тыс. рублей поступит из бюджета Таганрога.

Отметим, что здание СКЦ «Приморский» (бывший ДК им. Димитрова) было построено в 1957 году, с этого времени капитальный ремонт не проводился ни разу. В 2008 году здание передано в собственность муниципалитета.

На сегодняшний день в учреждении действует 15 творческих коллективов, из которых три имеют звание «Народный», 48 кружков и секций. В «Приморском» занимаются в различных творческих студиях свыше 1200 человек, более половины из них – дети до 14 лет.

К обновлению СКЦ приступили в 2022 году. Здесь был выполнен капитальный ремонт кровли. А в рамках реализации губернаторского проекта «Сделаем вместе!» установлено 24 оконных блока.

В 2023 году администрацией Таганрога разработана сметная документация на капремонт фасада СКЦ «Приморский». Местный бюджет выделил на эти цели более 4 млн рублей. По проекту планируется усилить фундамент здания, утеплить фасад, заменить входную группу и двери, провести отделочные работы. Также проектом предусмотрены архитектурная подсветка здания и благоустройство прилегающей территории.

Фото СКЦ «Приморский»