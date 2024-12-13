Промышленное производство в донском регионе в январе-октябре нынешнего года показало рост на 7%, превысив показатели ЮФО и среднероссийские.

В Таганроге за это время крупными и средними промышленными предприятиями было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму более 93,2 млрд рублей (темп роста – 96,8%), что соответствует второму месту среди городов Ростовской области.

Как сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, с начала года индекс промышленного производства в нашем регионе составил 108,1%. В положительную динамику значительный вклад вносят машиностроение, мебельная, легкая, химическая отрасли. В частности, выпуск новой продукции освоили компании «Ростсельмаш», НЭВЗ, «ТМХ-Электротех, «Эл 6», «Ларта Гласс». Инвестиции в промышленный комплекс выросли почти на треть. На сопровождении минпрома находится более 200 инвестпроектов. Развитию производства также способствует реализация политики импортозамещения.

«Налажен выпуск импортозамещающего оборудования и продукции на ряде донских предприятий. Устойчивый рост промышленного производства в Ростовской области является важным показателем стабильности и развития экономики региона», — подчеркнул Игорь Сорокин.

В Таганроге промышленный комплекс также оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие города. Как сообщила во время своего отчета перед горожанами глава города Светлана Камбулова, в промышленном производстве занято 40% от общей численности работников экономической сферы. К примеру, на так называемых «обрабатывающих производствах» трудится более 21 тысячи человек.

Участниками национального проекта «Производительность труда» стали 18 таганрогских предприятий, 11 из которых успешно завершили его реализацию. Один из участников – предприятие «Логинпром», которое недавно получило поддержку федерального и регионального фондов развития промышленности. Ему был предоставлен заём сроком на 5 лет по льготной ставке в 3% годовых в рамках программы «Производительность труда». Сумма кредита составила 92 млн рублей.

«Компания планирует заменить устаревшее оборудование и расширить производственные мощности. Переоснащение производства, повышение производительности труда, увеличение выпуска продукции, повышение чистой прибыли и налоговых отчислений в совокупности поспособствуют появлению новых рабочих мест и привлечению большего количества заказчиков», — отметил Игорь Сорокин.

«Логинпром» собирается модернизировать производство навесного оборудования для передвижных паропромысловых установок и навесного оборудования агрегатов для депарафинизации. Предприятие планирует выйти на рабочий режим уже в конце нынешнего года.

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