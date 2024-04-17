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На Октябрьской площади Таганрога первоклассники посадили липы

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Вчера, 16 апреля, на Октябрьской площади Таганрога дети посадили пять деревьев. Мероприятие проходило в рамках акции День древонасаждения.

#Экология

Его организаторами выступили отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов городской администрации, МКУ «Приморье», благотворительный фонд «Руспомощь», ИП Масюк А.С.

Пять лип посадили ученики 1 А класса лицея № 4 (ТМОЛ). Малыши не только научились всем тонкостям процесса, но и узнали об особой роли деревьев в сохранении окружающей среды.

Фото m.tagancity.ru

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деревья новости Таганрог экологи
Таганрогская правда
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