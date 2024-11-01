195 лет назад, 3 ноября 1829 года, в Таганроге на Петровской площади (ныне Октябрьской) был освящен Успенский собор, построенный по проекту архитектора Мельникова.

Деревянный храм

После возрождения города в 1769 году первым храмом стала Михаило-Архангельская церковь в крепости, которая была труднодоступна для растущего гражданского населения. В 1778 году городское купечество возбудило ходатайство перед епископом Славенским Евгением об устроении нового храма, вне крепости. Разрешение и книга для сборов были вскоре получены, но дело застопорилось, и при новом епископе Амвросии подали повторное прошение. По указу императрицы Екатерины II место для храма было отведено между крепостью и городом. А на содержание причта положено в год: священнику — 60 рублей, дьякону – 40, дьячку — 25 и пономарю — 25. 13 июня 1789 года последовала резолюция епископа, 2 сентября протоиерей Стефан Разорецкий освятил место, а 19 декабря 1790 года он же – новый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Так Успенская церковь стала городским храмом. Небольшая и деревянная, прозванная «Купеческой», она просуществовала до 1828 года, но уже в 1808 году по инициативе градоначальника Б.Б. Кампенгаузена быстро растущий город ходатайствовал о постройке большого каменного собора взамен деревянной церкви.

Каменный собор

Правительство отклонило просьбу о ссуде в 86.868 рублей, но при градоначальнике Б.Б. Кампенгаузене начался активный сбор средств для возведения собора. Градоначальник П.А. Папков ревностно продолжил дело и даже обратился к таганрожцам с упреком, что возымело последствия. В 1814 году началось строительство нового соборного храма по плану петербургского академика архитектора А.И. Мельникова. Стройка продвигалась быстро, пока Папков состоял попечителем дела, но после 1818 года замедлилась. В 1828 году, наконец, был сведен главный купол, после чего старую церковь разобрали. 3 ноября 1829 года протоиерей Друзякин освятил новый храм, имевший тогда лишь один главный Успенский престол.

В 1863 году был утвержден план пристройки к собору приделов в честь Благовещения и Рождества Пресвятой Богородицы и трехъярусной колокольни, который был выполнен к 1867 году. Затем была устроена железная ограда, позолочены главы и отлит большой колокол.

Златоглавый Успенский собор являлся одним из красивейших и крупнейших храмов Екатеринославской епархии и вообще Юга России. С ним связана жизнь многих видных таганрожцев, включая семью Чеховых, проживавших неподалеку. Здесь 20 октября 1854 года сочетались браком Павел Егорович Чехов и Евгения Яковлевна Морозова, в 1855 году крестили Александра, а 27 января 1860 года — Антона Чехова.

В 1911 году, после учреждения Таганрогского викариатства Екатеринославской епархии, Успенский собор стал кафедральным.

Разрушение

Соборный храм Таганрога некоторое время продолжал действовать и после революции 1917 года. Его разрушение произошло в 1930-х годах: постановлением горсовета в 1931 году запретили колокольный звон, в 1934-м сняли колокола, в 1936-м — металлическую кровлю, а в 1938 году окончательно разрушили храм. На руинах устроили общественный туалет… С 1952 года соборная площадь была названа Октябрьской, а на месте алтаря установлен памятник Ленину.

По материалам Таганрогского благочиния

Фото Сергея Плишенко и предоставленное Таганрогским благочинием