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На областном первенстве самбисты Таганрога завоевали «золото» и «бронзу»

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Спортсмены Таганрога завоевали три золотых и две бронзовых медали на первенстве Ростовской области по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет.

Новости Таганрога

Соревнования прошли в селе Чалтырь, по их итогам формировалась сборная команда для участия в первенстве ЮФО. В состязаниях приняли участие спортсмены всех муниципальных образований Ростовской области.

Спортсмены Таганрога показали хороший результат. Первое место и золотая медаль в весовой категории до 41 кг среди девушек досталась Анастасии Шевчук (спортшкола № 1, тренеры Александр Криворучко и Юрий Шмаков). Среди юношей победители соревнований стали в весовой категории до 58 кг Кирилл Инютин, в весовой категории до 79 кг – Александр Пупков (спортсменов тренирует Юрий Шмаков).

Бронзовые призеры – Алексей Михнев Алексей (тренер Григорий Геворкян) и Тимур Зозуля (тренер Александр Криворучко).

Спортсмены вошли в состав сборной Ростовской области по самбо и примут участие в первенстве округа, которое будет проходить 29-31 марта.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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#спорт #Таганрог новости самбо
Таганрогская правда
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