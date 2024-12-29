На новогодний стол готовим вкусный салат с ананасами «Под шампанское»

Ну какой же Новый год без шампанского и традиционного оливье? А какое шампанское без ананасов? Ведь все помнят знаменитое северянинское «Ананасы в шампанском»: «Удивительно вкусно, искристо и остро!..».

И сегодня, в преддверии приближающегося новогоднего застолья, мы решили приготовить салат, одним из основных ингредиентов которого будет ананас и оформить который можно также в форме ананаса. Назовем же мы его, соответственно, «Под шампанское». А потом в наших интересных историях расскажем, откуда появилась традиция встречать Новый год непременно этим игристым напитком.

Ингредиенты:

куриная грудка отварная – ½ шт.,

консервированный ананас – ½ банки,

яйца куриные — 3 шт.,

зеленый лук — 1 пучок,

грецкие орехи — 50 г,

сыр – 150 г,

майонез – для заправки,

листья салата, укроп, зерна граната – для украшения.

Приготовление

Поскольку салат это слоеный, подготовим заранее все его составляющие. Вначале отварим куриную грудку в подсоленной воде, затем остудим и нарежем мелкими кубиками. Яйца также сварим и натрем на терке в отдельную емкость. Ананасы порежем небольшими кусочками, грецкие орехи измельчим ножом. Любой твердый (или плавленый) сыр, как и отваренные куриные яйца, натираем на крупной терке, а зеленый лук мелко нарезаем.

Теперь приступим к сборке нашего салата. Выбираем подходящее блюдо и наносим на дно майонезную сеточку, выкладываем куриную грудку, потом зеленый лучок и опять делаем сеточку из майонеза, затем идут натертые яйца, майонез, кусочки ананаса, измельченные орехи, снова майонезная сеточка и, наконец, верхний слой натертого сыра смазываем майонезом.

Для украшения используем вымытую и просушенную зелень – салатные листья, которые выкладываем сбоку, как хвостик ананаса, и укроп – его веточки можно выложить сверху рядом с целыми ядрышками грецкого ореха, а по бокам – посыпать зернами граната. А чтобы все слои салатика пропитались как следует, уберем его на пару часов в холодильник.

Наш салат «Под шампанское» готов! Это невероятно вкусно, очень оригинально, а главное – празднично. Скоро можно будет откупорить игристое и под бой курантов встретить Новый год!

Интересные истории

Считается, что традиция встречать Новый год шампанским пришла к нам из советских времен, и далеко не все знают, что она гораздо старше. Праздновать Новый год и устраивать грандиозные балы в ночь на 1 января приказал в XVIII веке Петр I. До этого времени на Руси всегда отмечали Рождество, и именно на него накрывали столы с огромным количеством разнообразных блюд и напитков.

Постепенно традиция перекочевала в новогодние празднества. В XX в. в эти праздники пили множество различных напитков, в основном крепленые и домашние. В этот же период стали появляться игристые вина, производимые на Дону, которые очень напоминали шампанское. Традиция поднимать бокалы с шампанским на Новый год пришла от дворянства. Тогда считалось, что единственным изысканным и благородным напитком является шампанское. Так игристое вино оказалось неотъемлемой частью всех светских вечеринок, чаще всего его подавали именно на праздники и, конечно, на Новый год.

Новогодним напитком оно стало во времена Отечественной войны 1812 года. Французы вместе с провиантом везли с собой тысячи ящиков шампанского, даже не сомневаясь, что будут его пить в знак победы над Россией. В итоге же французское шампанское откупорили русские солдаты: отступавшая наполеоновская армия бросила всё, никто и не думал тащить назад тяжелые обозы с бутылками. Война с Наполеоном завершилась как раз в декабре — под Новый год. В 1813-м отмечали годовщину победы и снова вспомнили об изысканном игристом вине. Так традиция и прижилась.

А мода чокаться бокалами возникла во времена Александра II, тогда же стали произносить праздничные тосты, сам император ввел эту традицию в России. После революции новогодние праздники были запрещены и только спустя время возродились вновь.

Согласно предположениям некоторых исследователей, шампанское стало праздничным напитком в советской России после того, как в 1937 году в СССР была выпущена грампластинка с мелодией аргентинского композитора Хосе Мария де Люкьеси под названием «Брызги шампанского». И лишь в начале 1960-х годов шампанское снова обрело статус традиционного новогоднего напитка. Именно тогда было принято решение правительства о необходимости обеспечить в новогоднюю ночь каждую семью бутылкой «Советского шампанского».

Подготовила Елена ВЫекслер, на главной изображение от KamranAydinov на Freepik