На некоторых улицах Таганрога ограничили водоснабжение

22 июля в Таганроге ограничено водоснабжение в некоторых районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Театральной, 24. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Транспортной, 2-й Советской, Большой Бульварной, Театральной. А также в районе НИИ Связи и БСМП. Ориентировочно до 18 часов.

Фото Анатолия Ивашова