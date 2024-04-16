На некоторых улицах Таганрога ограничено водоснабжение

Сегодня, 16 апреля, в Таганроге ограничена подача воды на некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Чучева, 24. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома на улицах Чехова, Сызранова, Чучева, Пархоменко, Фадеева. Ориентировочно до 16 часов.

Ремонтные работы ведутся на повысительной насосной станции, расположенной на улице П. Тольятти, 1. Поэтому вода подается пониженным давлением в дома №№ 5, 7, 9 и 11 на улице Морозова. Примерно до 17 часов.

Фото «Таганрогской правды»