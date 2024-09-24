Главная » Город

На некоторых улицах Таганрога ограничена подача воды

На чтение 1 мин Просмотров 84 Опубликовано

24 сентября в Таганроге ограничена подача воды в некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Город

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Сергея Шило, 202/1. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Чехова, Сызранова, Сергея Шило, Пархоменко, Фадеева, Чучева и на Мариупольском шоссе. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Сызранова, 8. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Чехова,  Сызранова, Сергея Шило, Пархоменко, Фадеева. Примерно до 18 часов.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru