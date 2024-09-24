На некоторых улицах Таганрога ограничена подача воды

24 сентября в Таганроге ограничена подача воды в некоторых улицах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Сергея Шило, 202/1. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Чехова, Сызранова, Сергея Шило, Пархоменко, Фадеева, Чучева и на Мариупольском шоссе. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Сызранова, 8. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Чехова, Сызранова, Сергея Шило, Пархоменко, Фадеева. Примерно до 18 часов.

Фото «Таганрогской правды»