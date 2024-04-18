Сегодня, 18 апреля, ограничена подача на некоторых улицах города и в близлежащих селах. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Дзержинского, 166. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома на улицах Дзержинского и Толбухина. Ориентировочно до 18 часов.

В связи с производством работ в районе кафе «Абсолют» в Греческих Ротах вода подается пониженным давлением в районе Северо-Западного шоссе, Греческих Рот, Гарасимовки, Дарагановки и Садов. Примерно до 18 часов.

Фото «Таганрогской правды»