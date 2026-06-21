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На модернизацию молочного завода «Мясниковский» в Ростовской области направят 1,2 миллиарда рублей

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Модернизация завода «Мясниковский» создаст новые рабочие места и увеличит налоги в бюджет.

#Промышленность

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил молочный завод «Мясниковский» и подписал соглашение о модернизации предприятия. Инвестиции в расширение производства составят 1,2 миллиарда рублей.

19 июня глава региона осмотрел производственные цеха, изучил технологические процессы переработки молока и выпуска готовой продукции, а также пообщался с сотрудниками и руководством завода. На площадке предприятия было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта. Со стороны правительства области документ подписал губернатор Юрий Слюсарь, со стороны компании «Молочный завод «Мясниковский» — генеральный директор Сурен Обаян.

Губернатор отметил, что модернизация завода важна для продовольственной безопасности региона и поддержки местных производителей молока.

«Суточный объём производства увеличится с 200 до 350 тонн, что фактически означает его удвоение. Это значимое достижение для нас, поэтому мы намерены активно поддерживать предприятия с высокой добавленной стоимостью и глубокой переработкой. Такие компании создают дополнительные рабочие места и обеспечивают поступление налогов в бюджет области, значительная часть которых будет направлена на социальные программы, в том числе в Мясниковском районе», — прокомментировал Юрий Слюсарь заключенное соглашение.

В настоящее время мощность завода по переработке молока составляет 72 тысячи тонн в год, что позволяет предприятию занимать лидирующие позиции по выпуску цельномолочной продукции в области. За первые четыре месяца текущего года переработка выросла на 5,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,7 тысячи тонн. Значительно увеличился выпуск питьевого молока (на 28,41%), сливочного масла (на 9,23%) и творога (на 8,86%). Улучшению производственных показателей способствовала государственная субсидия в размере 19,5 миллиона рублей на переработку сырого молока.

Как заявил Сурен Обаян, главная задача компании — повысить эффективность производства, и подписанное соглашение станет одним из инструментов для достижения этой цели. Предприятие сможет увеличить переработку молока на 77% и расширить ассортимент продукции. Полностью завершить проект планируется к 2031 году.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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