На медиафасаде стадиона «Ростов-Арена» покажут ролик ко Дню российской почты

Ежегодно во второе воскресенье июля почтовики отмечают свой профессиональный праздник — День российской почты. В преддверии него сотрудникам почты вручили почётные награды, они услышали много поздравлений и слов благодарности. На экранах в многофункциональных центрах Ростова и области транслировали юбилейные заставки к этому празднику.

С 12 по 14 июля на медиафасаде стадиона «Ростов-Арена» также покажут ролик ко Дню российской почты.

Сегодня Почта работает везде — от мегаполисов до небольших и удалённых сел. Почта гарантированно обеспечивает равный доступ граждан к универсальным услугам связи и многим другим социально важным сервисам по всей стране. С начала 2024 г. в Ростовской области приняли, обработали и доставили более 26 млн отправлений, в т.ч. свыше 10 млн исходящей и более 14 млн входящей письменной корреспонденции, более 1,2 млн посылок, порядка 345 000 экспресс-отправлений (EMS).

В последние годы Почта России делает акцент на развитии цифровых сервисов, которые влияют на качество услуг. Они доступны на сайте Почты России и в мобильном приложении. Цифровые сервисы Почты популярны у населения Ростовской области. 1,5 млн жителей региона получают посылки на почте без паспорта и заполнения бумаг — с помощью простой электронной подписи (ПЭП). Ежемесячно 170 000 клиентов почты в нашей области пользуются мобильным приложением компании.

Жителей и гостей Ростовской области обслуживают более 1 000 отделений Почты. На сети функционируют более 1 600 операционных окон, где можно получить свыше 100 видов услуг и сервисов — почтовых, финансовых, логистических, коммуникационных, цифровых.

Пресс-служба УФПС Ростовской области АО «Почта России»