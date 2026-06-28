На матче в Таганроге ФК «Шахтер» разгромил «Нефтяник» из Дагестана

27 июня на стадионе «Форте Арена» состоялся матч 14-го тура чемпионата России по футболу во Второй лиге Дивизион Б. На домашнем поле донецкий «Шахтер» принимал ФК «Нефтяник» из Избербаша.

Встреча завершилась уверенной победой донецко-таганрогской команды со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первом тайме. Счет открыл Илья Гаврильчик на 19-й минуте. На 33-й минуте второй мяч в ворота «Нефтяника» отправил Антон Орлов. Точку в игре поставил на 45-й минуте Владимир Хозин, оформив победные 3:0.

Во второй половине игры гости попытались перехватить инициативу, однако их планы нарушило удаление Саида Керимова, получившего вторую желтую карточку за полчаса до финального свистка. «Шахтер» продолжал контролировать ход матча и создал еще несколько опасных моментов у ворот соперника.

После 14-го тура «Шахтер» сохраняет второе место в турнирной таблице с 29 очками. Лидирует по-прежнему «Севастополь», который также выиграл свой матч и набрал 32 балла. Третьим идет ФК «Ростов-2» с 28 очками.

Следующий матч донецкая команда проведет 5 июля на выезде против махачкалинского «Динамо-2». Ближайший матч в Таганроге состоится 1 августа — ФК «Шахтер» будет принимать «Астрахань».

Фото: ФК «Шахтер»