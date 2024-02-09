На маршруты Таганрога электробусы выйдут в середине февраля

Для электротранспорта определены два маршрута — №№ 78 и 79, которые свяжут Северный жилой массив и Русское поле с центральной частью города.

Об этом сообщил вчера, 8 февраля, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев на встрече с коллективом завода «Прибой».

Напомним, город получил 10 новых низкопольных электробусов марки «КамАЗ 6282» белого цвета. Еще 10 планируется закупить во второй половине 2024 года.

Транспорт оснащен электронной системой информирования пассажиров, маршрутоуказателями и информационными табло в салоне. Также электробусы оборудованы комплексом видеокамер с внутренним и круговым обзором, системой отопления, вентиляции и кондиционирования.

В Ростовской области в 2024 году электробусы уже вышли на маршруты донской столицы и Волгодонска.

Фото Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт».