На М-4 в Ростовской области после ввода нового платного участка снизилось число ДТП

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с июня по декабрь 2024 года на участке с 777 по 933 км число ДТП сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 35% снизилось количество пострадавших, на 27% уменьшилось количество ДТП с погибшими. Такие цифры приводит ГК «Автодор».

Самая частая причина аварий — более 53% — попутное столкновение. К ДТП приводят несоблюдение скоростного режима и дистанции с впереди идущим транспортом, невнимательность на дороге. На втором месте — аварии по причине стоящих на проезжей части или обочинах транспортных средств — порядка 19%. При этом практически каждое из таких ДТП — смертельное.

«Крайне опасно игнорировать запрет остановки и стоянки на автомагистралях и скоростных дорогах», — предупреждает Автодор.

Отмечается, что снижения аварийности удалось достичь благодаря эффективной работе по развитию М-4. Чтобы сделать дорогу к морю ещё более безопасной и комфортной, в конце 2023-го и в первой половине 2024-го года комплексно обустроили около 156 км трассы — с 777 по 933 км. Дорожники не только отремонтировали проезжую часть, но и оснастили её всем необходимым: установили автоматизированную систему управления дорожным движением, барьерное ограждение, шумозащитные экраны, информационные щиты и дорожные знаки. Также оснастили более 130 км участка электроосвещением. С 907 по 925 км расширили дорогу до шести полос.

Таким образом, на М-4 «Дон» в Ростовской области появился ещё один скоростной участок, где круглосуточно работает служба аварийных комиссаров. С июня по декабрь 2024 года на участке с 777 по 933 км они помогли автомобилистам 6551 раз.

Фото ГК «Автодор» из архива