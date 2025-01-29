Главная » Новости Ростовской области

На М-4 в Ростовской области после ввода нового платного участка снизилось число ДТП

На чтение 2 мин Просмотров 49 Опубликовано

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с июня по декабрь 2024 года на участке с 777 по 933 км число ДТП сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новости Ростовской области

На 35% снизилось количество пострадавших, на 27% уменьшилось количество ДТП с погибшими. Такие цифры приводит ГК «Автодор».

Самая частая причина аварий — более 53% — попутное столкновение. К ДТП приводят несоблюдение скоростного режима и дистанции с впереди идущим транспортом, невнимательность на дороге. На втором месте — аварии по причине стоящих на проезжей части или обочинах транспортных средств — порядка 19%. При этом практически каждое из таких ДТП — смертельное.

«Крайне опасно игнорировать запрет остановки и стоянки на автомагистралях и скоростных дорогах», — предупреждает Автодор.

Отмечается, что снижения аварийности удалось достичь благодаря эффективной работе по развитию М-4. Чтобы сделать дорогу к морю ещё более безопасной и комфортной, в конце 2023-го и в первой половине 2024-го года комплексно обустроили около 156 км трассы — с 777 по 933 км. Дорожники не только отремонтировали проезжую часть, но и оснастили её всем необходимым: установили автоматизированную систему управления дорожным движением, барьерное ограждение, шумозащитные экраны, информационные щиты и дорожные знаки. Также оснастили более 130 км участка электроосвещением. С 907 по 925 км расширили дорогу до шести полос.

Таким образом, на М-4 «Дон» в Ростовской области появился ещё один скоростной участок, где круглосуточно работает служба аварийных комиссаров. С июня по декабрь 2024 года на участке с 777 по 933 км они помогли автомобилистам 6551 раз.

Фото ГК «Автодор» из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дороги Ростовская область М-4 Дон транспорт
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru