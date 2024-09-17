На М-4 «Дон» в Аксайском районе ограничено движение транспорта

В Аксайском районе Ростовской области с 1038 км автодороги М-4 «Дон» в южном направлении ограничено движение транспорта.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на данном участке идет ремонт дорожного полотна. Движение транспортных средств осуществляется по одной полосе.
Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее и при возможности выбирать альтернативные пути объезда указанного участка.
Фото из архива (Минтранс РО)
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».