На М-4 «Дон» в Аксайском районе ограничено движение транспорта

В Аксайском районе Ростовской области с 1038 км автодороги М-4 «Дон» в южном направлении ограничено движение транспорта.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на данном участке идет ремонт дорожного полотна. Движение транспортных средств осуществляется по одной полосе.

Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее и при возможности выбирать альтернативные пути объезда указанного участка.

Фото из архива (Минтранс РО)