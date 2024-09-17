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На М-4 «Дон» в Аксайском районе ограничено движение транспорта

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В Аксайском районе Ростовской области с 1038 км автодороги М-4 «Дон» в южном направлении ограничено движение транспорта.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на данном участке идет ремонт дорожного полотна. Движение транспортных средств осуществляется по одной полосе.

Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее и при возможности выбирать альтернативные пути объезда указанного участка.

Фото из архива (Минтранс РО)  

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М-4 Дон ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
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