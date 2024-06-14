На М-4 «Дон» для автомобилистов работала станция «Устал — отдохни»

Водителям предлагали испытать 3D-тренажеры по имитации сонливости и усталости, детям дарили пожарки и раздавали листовки с отметками для безопасных остановок на трассе.

На трассе М-4 «Дон», трафик которой резко возрастает в сезон за счет следующих на южные курорты автомобилистов из многих регионов страны, прошло профилактическое мероприятие «Безопасная дорога на Юг». Более 50 водителей из различных регионов страны – Волгограда, Омской, Воронежской, Московской, Саратовской областей – стали участниками мероприятия. О нем рассказала в своем Телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

В течение нескольких часов работала станция «Устал — Отдохни!», включающая несколько локаций: координаторы направления «Реагирование на ЧС» отделения «Красный крест» рассказали водителям о первых признаках утомляемости за рулем и способах их устранения, измеряли давление и в целом оценивали самочувствие водителей и пассажиров.

Также водителям предлагали испытать своеобразные 3D-тренажеры (очки), которые моделируют утомленное состояние, имитируют снижение внимания и сонливость, после чего каждый смог убедиться, как это опасно и недопустимо при управлении автомобилем.

Водители и их пассажиры, особенно дети, могли на станции утолить жажду, получить тематические подарки и листовки с отметками для безопасных остановок.

Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции по РО