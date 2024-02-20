На Ледовой Арене Таганрога 23 февраля состоится турнир по хоккею

Вход болельщиков на соревнования свободный.

В Таганроге набирают популярность хоккейные турниры, каждый матч в среднем посещают до 300 болельщиков. Ставший уже традиционным, посвященный Дню защитника Отечества турнир, состоится 23 февраля. В нем примут участие четыре команды – три таганрогские: «Торнадо», «Г.З», «Самбек» и «Авангард» из Ростова-на-Дону.

Организатором выступает хоккейный клуб «Торнадо» при поддержке городского комитета по физической культуре и спорту и компании «Стройдвор».

Поддержать спортсменов могут все желающие – вход на турнир свободный.

Начало – 23 февраля в 9 часов утра. В 12 часов стартует финальный матч, после которого пройдет церемония награждения победителей и лучших спортсменов.

Напоминаем адрес Ледовой Арены: улица Ленина, 212 В.

Фото из архива (Сергей Плишенко)