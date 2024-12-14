В 2025-2027 годах на реализацию дорожной карты комплексного развития Таганрога в федеральном, региональном и муниципальном бюджетах в общей сложности заложено 13 млрд рублей.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, когда присутствовал на отчете главы города Светланы Камбуловой перед жителями города. Он отметил, что Таганрог заметно преобразился.

Напомним, что в июле нынешнего года было завершено благоустройство центрального ядра Пушкинской набережной. Там оборудована сеть тротуарных пешеходных зон, детская и спортивная площадки, игровой аква-комплекс, освещение, установлены малые архитектурные формы, выполнено ландшафтное озеленение. Благоустраивается роща «Дубки», где в текущем году установлено 8 беседок и детский игровой комплекс «Корабль». Преобразилась территория Северной площади, на которой выполнены работы по ремонту лестницы, укладке тротуарной и тактильной плитки, монтажу малых архитектурных форм и так далее. Специалистами МКУ «Приморье» подготовлена проектная документация по капитальному ремонту лестницы им. Межлумяна и уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведение ремонта запланировано в 2025 году.

Со своей стороны Александр Скрябин отметил, что в текущем году в рамках «дорожной карты» в Таганроге также обновлен Городской дом культуры.

«Работа над реализацией «дорожной карты» продолжается благодаря поддержке Совета Федерации, Правительства Российской Федерации и, конечно, регионального правительства. Также ощутимую поддержку оказывают предприниматели и активные жители Таганрога. Все вместе делают город по-настоящему комфортным и привлекательным. В 2025-2027 годы на реализацию дорожной карты комплексного развития Таганрога в федеральном, региональном и муниципальном бюджетах в общей сложности заложено 13 млрд рублей», — подчеркнул Александр Скрябин.

Фото Сергея Плишенко