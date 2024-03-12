На капитальный ремонт и обустройство операционной со специализированным высокотехнологичным рентгенохирургическим оборудованием в БМСП Таганрога из областного бюджета выделено более 18 миллионов рублей, сообщает официальный портал донского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. Планируется, что ремонт завершится в нынешнем году, а потом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» начнется поставка лечебного оборудования.

Напомним, в конце прошлого года донской губернатор подписал распоряжение о выделении 160,2 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию БСМП. Документы должны быть готовы к концу 2024 года. Реконструкцию будет проходить в несколько этапов. Вначале построят здание лечебного корпуса на 811 коек и обустроят системы инженерно-технического обеспечения. Кроме того планируется создание станции скорой помощи на 26 выездных бригад, стоянки автомобилей, здания административно-хозяйственного корпуса, инфекционного отделения на 80 коек. Во время реконструкции лечебное учреждение будет продолжать работать.

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