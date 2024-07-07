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На городских пляжах Таганрога проходят рейды «Родительского патруля»

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На городских пляжах Таганрога продолжаются рейды, организованные родителями школьников и педагогами образовательных организаций.

Город

Цель таких рейдов — профилактика несчастных случаев с несовершеннолетними во время нахождения  на водных объектах, сообщает управление образования Таганрога.

4 июля рейды проходили на Центральном и Приморском пляжах. «Родительский патруль» гимназии им. А.П. Чехова и лицея № 28 провел профилактические беседы с таганрожцами и гостями нашего города. Особое внимание в них было уделено необходимости повышенного контроля со стороны родителей по отношению к детям во время купания, исключения бесконтрольного нахождения на воде.

Родителям и детям вручены листовки и памятки о правилах безопасного посещения водоемов.

Фото управления образования Таганрога

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Таганрогская правда
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