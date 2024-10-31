На фасаде Таганрогского технологического техникума питания установят мемориальную доску

Решением городской Думы согласована установка мемориальной доски, посвящённой памяти таганрожцев, погибших при исполнении воинского долга – Романа Шишкина, Владислава Топчаева и Давида Кадуцкого – на фасаде Таганрогского технологического техникума питания и торговли по улице Свободы, 34.

Все трое в разные годы окончили техникум (ранее – профессиональное училище №32). Роман Шишкин, награждённый медалью «За отвагу» и Орденом Мужества (посмертно) и Владислав Топчаев, награждённый Орденом Мужества (посмертно), погибли в ходе мероприятий по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской республики в 1996 и 1999 году соответственно.

В память об их подвиге на здании техникума уже была установлена мемориальная доска. Решение об этом в 2007 году также принималось городской Думой. Однако со временем доска потеряла свой внешний вид. Теперь она будет обновлена с добавлением на неё имени Давида Кадуцкого – участника специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики и участника специальной военной операции, погибшего в 2023 году на территории Луганской народной республики.

Проект решения городской Думы был подготовлен на основе положительного заключения комиссии по топонимике, действующий при комитете по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога, и учёта мнения таганрожцев. На уровне этой комиссии проходит предварительная проработка предложений о целесообразности установки мемориальных досок, памятников и иных памятных знаков на территории города.

С инициативой об установке мемориальной доски в память Романа Шишкина, Владислава Топчаева и Давида Кадуцкого выступила администрация техникума. Изготовление и установка доски возложены на инициатора по его просьбе.

Источник: городская Дума Таганрога