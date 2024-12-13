На дорогах Таганрога пройдет операция «Безопасные выходные»

На дорогах Таганрога с 13 по 15 декабря пройдет профилактическая операция «Безопасные выходные». Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

По информации региональной Госавтоинспекции, только в прошлые выходные в Ростовской области произошло 12 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, а еще 13 получили травмы различной степени тяжести. В выходные дни высоким уровнем аварийности характеризуются автомобильные дороги регионального и муниципального значения. Большая часть ДТП связана со столкновениями транспортных средств, съездами машин с дороги и наездами на пешеходов.

Госавтоинспекция Таганрога настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения.

«Водители должны сбавлять скорость перед пешеходным переходом. А пешеходам следует убедиться, что водители их пропускают и только после этого переходить проезжую часть. Также водители не должны садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, выезжать на полосу встречного движения. Помните, что от ваших действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения», — обратилась к таганрожцам Яна Султанова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге женщина-водитель сбила 17-летнего пешехода.

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