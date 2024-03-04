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На дорогах Таганрога появилось еще пять «лежачих полицейских»

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На дорогах Таганрога появилось пять новых искусственных неровностей. Также специалисты МКУ «Благоустройство» установили и заменили 11 дорожных знаков.

#Безопасность

Работы по монтажу «лежачих полицейских» были проведены в переулке Красном (в районе школы № 9 и на пересечение с ул. Чехова), на улице Большой Бульварной (у лицея № 7 и в районе дома № 13) и на пересечение улицы Александровской и переулка Тургеневского.

Дорожные знаки установили или заменили на перекрестках улиц Александровской и переулка Тургеневского, улиц Транспортной и Театральной, переулка Украинского и улицы Фрунзе, улицы Шевченко и переулка Некрасовского, улицы Комарова и Калинина, переулка Красного и улицы Чехова, 2-го переулка и улицы Чехова. А также на улицах Большой Бульварной, 5 и 13, Морозова,4-1, в переулке Красном, 22.  

Все работы проводились для обеспечения безопасности дорожного движения и для того, чтобы водители соблюдали скоростной режим.

Фото МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда
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