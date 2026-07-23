На дорогах Ростовской области начали устанавливать новые комплексы фотовидеофиксации «Азимут»

Новые камеры «Азимут» выявляют непристегнутые ремни и разговоры по телефону.

В Ростовской области начали работу новые комплексы фотовидеофиксации «Азимут», установленные в рамках концессионного соглашения с компанией «Урбантех-СЗ».

Первая партия из восьми устройств уже фиксирует нарушения правил дорожного движения в местах концентрации ДТП в Ростове-на-Дону, сообщила заместитель губернатора – министр транспорта Алена Беликова.

По словам замглавы региона, с момента запуска комплексы зафиксировали около 17 тысяч потенциальных нарушений ПДД. Все данные передаются в федеральную информационную систему МВД России «Паутина» для дальнейшей обработки.

Системы «Азимут» способны выявлять широкий спектр нарушений: превышение скорости, выезд на встречную полосу, неправильное расположение автомобиля на проезжей части, непристегнутый ремень, использование телефона за рулем и нарушение правил пользования внешними световыми приборами, информирует официальный портал Правительства Ростовской области.

Масштабное концессионное соглашение между министерством транспорта Ростовской области и «Урбантех-СЗ» предусматривает установку тысячи современных комплексов по всему региону. Работы идут с опережением графика – на дорогах уже смонтировано 110 устройств. Оборудование устанавливается за счет инвестора, а после ввода в эксплуатацию передается в собственность правительства области, что является примером эффективного государственно-частного партнерства.

«Внедрение современных систем фотовидеофиксации направлено на повышение безопасности на дорогах. Комплексы «Азимут» не только фиксируют нарушения, но и играют ключевую роль в предотвращении ДТП. Я убеждена, что каждая установленная камера способствует росту ответственности и культуры вождения, что в конечном итоге приводит к снижению числа аварий и трагических происшествий», – отметила Алена Беликова.

Установка новых комплексов фотовидеофиксации является важным шагом в обеспечении безопасности дорожного движения на территории Ростовской области и способствует созданию более предсказуемой и безопасной дорожной среды для всех участников движения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге на улице Ломакина повышена безопасность дорожного движения.

Фото пресс-службы «Урбантех-СЗ»

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