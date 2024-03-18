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На Дону запуск фейерверков остается под запретом

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В Ростовской области продлен запрет на использование пиротехнических изделий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

#Безопасность

Согласно документу, в донском регионе до 7 мая 2024 года включительно ограничено использование жителями и организациями пиротехнических изделий. Под запрет не попадают хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Напомним, запрет на использование пиротехники был введен в Ростовской области с 1 декабря прошлого года. Это решение было принято на основании рекомендаций оперативного штаба Ростовской области.

Изображение от v.ivash на Freepik

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Таганрогская правда
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