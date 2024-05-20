На Дону задержаны очередные «рыбные» браконьеры

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

В Ростовской области, в акватории реки Маныч Веселовского водохранилища в районе хутора Дальний по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов были задержаны двое местных жителей 56 и 32 лет.

Транспортные полицейские, которые совместно с инспекторами Росрыболвства проводили рейд в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2024», обнаружили и изъяли у мужчин надувную лодку, ставные лесковые сети общей длиной 180 метров и рыбу различных пород в количестве более 170 штук, среди которых густера, карась, окунь. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьерам, которые ранее уже привлекались за аналогичную незаконную деятельность, грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО