На Дону задержана пособница незаконной миграции путем фиктивного брака

Женщина занималась поиском россиянок, готовых за 20 тысяч рублей формально выйти замуж за иностранца.

Факт организации незаконной миграции путем заключения фиктивного брака иностранцем с гражданкой РФ выявила донская полиция. Задержана 40-летняя жительница Ростовской области, которая организовывала формальные браки женщин с российскими паспортами с иностранными гражданами. За такую «услугу» новоиспеченная «жена» получала 20 тысяч рублей.

После заключения фиктивного брака женщина оформляла разрешения на временное проживание в России с целью легализации иностранного гражданина и последующего приобретения гражданства Российской Федерации. Под предводительством руководителя специального учреждения, который состоял в преступном сговоре со злоумышленницей, работники организации, минуя необходимую процедуру проверки мигрантов, оформляли документы и в тот же день выдавали свидетельство о регистрации брака, говорится в пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности.

Фото: ГУ МВД по РО