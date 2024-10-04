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На Дону задержана пособница незаконной миграции путем фиктивного брака

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Женщина занималась поиском россиянок, готовых за 20 тысяч рублей формально выйти замуж за иностранца.

Новости Ростовской области

Факт организации незаконной миграции путем заключения фиктивного брака иностранцем с гражданкой РФ выявила донская полиция. Задержана 40-летняя жительница Ростовской области, которая организовывала формальные браки женщин с российскими паспортами с иностранными гражданами. За такую «услугу» новоиспеченная «жена» получала 20 тысяч рублей.

После заключения фиктивного брака женщина оформляла разрешения на временное проживание в России с целью легализации иностранного гражданина и последующего приобретения гражданства Российской Федерации. Под предводительством руководителя специального учреждения, который состоял в преступном сговоре со злоумышленницей, работники организации, минуя необходимую процедуру проверки мигрантов, оформляли документы и в тот же день выдавали свидетельство о регистрации брака, говорится в пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников противоправной деятельности.

Фото: ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда
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