На Дону задержали двух браконьеров, выловивших 86 рыб без разрешения

Ущерб от незаконного вылова рыбы в Ростовской области превысил 113 тысяч рублей.

Сотрудники Волгодонского линейного отдела полиции совместно со специалистами рыбоохраны задержали двух жителей Ростовской области, подозреваемых в незаконной добыче рыбы. Мужчины 38 и 32 лет были остановлены в ходе рейдовых мероприятий.

Как выяснили полицейские, злоумышленники не имели разрешения на вылов и использовали запрещенные орудия лова — спиннинг и подъемник «паук».

«В результате оперативных действий у браконьеров изъято более 86 особей водных биологических ресурсов, в том числе сельдь черноморско-азовскую и тарань. Сумма ущерба, нанесенного водным биоресурсам, превысила 113 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по пунктам «а, б, в» части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас фигуранты находятся под мерой процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: УТ МВД России по СКФО