Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщает, что на 38 неделе 2025 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе не превысил пороговых значений.

При этом по сравнению с предыдущей неделей рост составил 23%.

«Большая часть выявленных вирусов не относится к гриппу. У заболевших фиксируются риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус», — отмечает Роспотребнадзор.

Лучший способ защититься от гриппа, который опасен своими осложнениями, — вакцинация. Процедуру проводят с сентября по декабрь, охватывая до 60% населения. Вакцина помогает предотвратить заражение теми типами вирусов, которые наиболее вероятны в предстоящем эпидемическом сезоне.

Чтобы пройти бесплатную вакцинацию против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или педиатру, если планируете прививать ребёнка.

Добавим, что в Ростовскую область к началу нынешнего эпидсезона поступило 837,2 тысячи доз вакцин от гриппа, в том числе 503,2 тысячи доз – для детей.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге стартовала вакцинация против гриппа.

Фото из архива