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На Дону за неделю на пожарах погибло шесть человек

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Всего было 52 возгорания, 13 человек спасено.

Новости Ростовской области

В Ростовской области за минувшую неделю произошло 52 пожара. По данным ГУ МЧС региона, шесть человек, в том числе один ребенок, погибли. Спасено 13 человек.

Также сотрудники МЧС привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП — всего 13 раз. Пять человек спасено.

В ГУ МЧС напомнили, что с 3 по 7 февраля на территории донского региона ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости и порывистый ветер. Спасатели не рекомендуют гражданам в эти дни находиться рядом с ЛЭП, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае ЧП рекомендовано обращаться по телефону «112».

Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда
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