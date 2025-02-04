На Дону выявлено более 1,5 тыс. случаев незаконного потребления электроэнергии коммерсантами

В 2024 году специалисты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» выявили 1 598 случаев нецелевого использования электроэнергии в коммерческих целях. Это в 10 раз больше, чем в 2023 году.

Проверки охватили почти 6 тысяч потребителей, среди которых оказались магазины, автомастерские, салоны красоты, гостевые дома и другие организации, незаконно использующие электроэнергию по тарифам, предназначенным для бытовых нужд.

«По итогам работы с 1 180 нарушителями уже заключены договоры энергоснабжения по корректным тарифам. Остальные компании и предприниматели получили официальные оферты. В случае отказа от подписания, материалы передадут в суд для взыскания задолженности и судебных издержек, сумма которых значительно выросла», — сообщает пресс-служба энергетической компании.

В настоящий момент в судах рассматриваются 80 дел в отношении тех, кто проигнорировал предложение.

Фото из архива (Россети Юг)