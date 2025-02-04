Главная » Новости Ростовской области

На Дону выявлено более 1,5 тыс. случаев незаконного потребления электроэнергии коммерсантами

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

В 2024 году специалисты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» выявили 1 598 случаев нецелевого использования электроэнергии в коммерческих целях. Это в 10 раз больше, чем в 2023 году.

Новости Ростовской области

Проверки охватили почти 6 тысяч потребителей, среди которых оказались магазины, автомастерские, салоны красоты, гостевые дома и другие организации, незаконно использующие электроэнергию по тарифам, предназначенным для бытовых нужд.

«По итогам работы с 1 180 нарушителями уже заключены договоры энергоснабжения по корректным тарифам. Остальные компании и предприниматели получили официальные оферты. В случае отказа от подписания, материалы передадут в суд для взыскания задолженности и судебных издержек, сумма которых значительно выросла», — сообщает пресс-служба энергетической компании.

В настоящий момент в судах рассматриваются 80 дел в отношении тех, кто проигнорировал предложение.

Фото из архива (Россети Юг)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru