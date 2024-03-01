На Дону возбуждено уголовное дело по факту схода девяти вагонов



РЖД нанесён ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел 7 ноября прошлого года на железнодорожной станции «Лихая» СКЖД. При производстве маневровой работы было допущено столкновение восьми вагонов с составом, прибывающим на соединительный путь, с последующим сходом 9 вагонов.

В результате было повреждено девять вагонов, груженных щебнем, а также объекты транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД». Ущерб составил 3,6 млн рублей.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, говорится в сообщении регионального следкома.

Санкции статьи предусматривает наказание от штрафа 80 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.

Фото из архива «ТП»