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На Дону возбуждено уголовное дело по факту схода девяти вагонов

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РЖД нанесён ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

Новости Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел 7 ноября прошлого года на железнодорожной станции «Лихая» СКЖД. При производстве маневровой работы было допущено столкновение восьми вагонов с составом, прибывающим на соединительный путь, с последующим сходом 9 вагонов. 

В результате было повреждено девять вагонов, груженных щебнем, а также объекты транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД». Ущерб составил 3,6 млн рублей.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, говорится в сообщении регионального следкома.

Санкции статьи предусматривает наказание от штрафа 80 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.

Фото из архива «ТП»

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Таганрогская правда
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