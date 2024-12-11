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На Дону военнослужащие по контракту получат региональную выплату в 1 млн рублей

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Стимулирующая региональная выплата в 1 млн рублей предоставляется военнослужащим по контракту единовременно и однократно.

#В стране

Соответствующее постановление, которое вступает в силу с 16 декабря, подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выплату получат граждане, проходящие военную службу по призыву или призванные по мобилизации, при заключении контракта с Минобороны. Выплата предназначена для военнослужащих, призванных из любого субъекта РФ, вне зависимости от места прохождения военной службы. Порядок этих выплат определен Министерством обороны страны.

Единовременная выплата не учитывается при исчислении среднедушевого дохода семьи военнослужащего или одиноко проживающего гражданина для оказания им мер социальной поддержки, предоставляемых за счет областного бюджета.

Напомним, что на Дону реализуется целый комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. В дополнение к выплатам из федерального бюджета ранее был установлен ряд региональных, уточнили в донском правительстве.

Фото donland.ru

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Минобороны поддержка военнослужащих СВО служба по контракту
Таганрогская правда
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