Главная » #ЖКХ

На Дону вдвое увеличился размер пени за неоплату коммунальных услуг

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Увеличение размеров пени связано с ростом ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом сообщает МинЖКХ Ростовской области.

#ЖКХ

Так, с 1 января 2025 года расчет пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будет основываться на текущей ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ (ст. 155 ч. 14 ЖК РФ). На данный момент ставка равна 21%. Ранее пеня исчислялась по ключевой ставке Банка России в 9,5% годовых, действовавшей на 27 февраля 2022 года.

«Это означает, что сумма начисленной пени увеличится в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать серьезных штрафов, жителям Дона рекомендуют вовремя вносить платежи за жилищно-коммунальные услуги.

«В случае некачественного оказания коммунальной услуги, вы имеете право обратиться за перерасчетом. Для этого достаточно составить акт в свободной форме, подписать его у двух соседей и направить поставщику услуги», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что жители Таганрога начали получать квитанции за услуги ЖКХ с QR-кодом на перечень укрытий.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости МинЖКХ Ростовской области штрафы
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru