На Дону вдвое увеличился размер пени за неоплату коммунальных услуг

Увеличение размеров пени связано с ростом ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом сообщает МинЖКХ Ростовской области.

Так, с 1 января 2025 года расчет пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будет основываться на текущей ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ (ст. 155 ч. 14 ЖК РФ). На данный момент ставка равна 21%. Ранее пеня исчислялась по ключевой ставке Банка России в 9,5% годовых, действовавшей на 27 февраля 2022 года.

«Это означает, что сумма начисленной пени увеличится в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать серьезных штрафов, жителям Дона рекомендуют вовремя вносить платежи за жилищно-коммунальные услуги.

«В случае некачественного оказания коммунальной услуги, вы имеете право обратиться за перерасчетом. Для этого достаточно составить акт в свободной форме, подписать его у двух соседей и направить поставщику услуги», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что жители Таганрога начали получать квитанции за услуги ЖКХ с QR-кодом на перечень укрытий.

Фото Анатолия Ивашова