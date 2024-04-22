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На Дону в месячнике чистоты участвовали 77 тысяч человек

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В Ростовской области завершился весенний месячник чистоты, в котором приняли участие более 77 тысяч человек и 14 тысяч различных организаций, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Месячник проходил с 18 марта по 20 апреля. За это время  было очищено от листьев, веток и мусора свыше 100 тысяч квадратных метров придорожных территорий, лесополос, дворов, аллей, парков и скверов. Проведена обрезка более 10 тысяч деревьев, вывезено девяти тонн свалочных очагов. В работах было задействовано четыре тысячи единиц коммунальной техники.

Месячник чистоты завершили масштабным областным субботником, который прошел 20 апреля. По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, такие акции находят поддержку жителей Дона, а наведение порядка в городах и селах после зимней непогоды повышает вовлеченность людей в вопросы благоустройства территорий.

Фото donland.ru

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благоустройство месячник чистоты новости Ростовская область
Таганрогская правда
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