На Дону в мае снизились цены на овощи и фрукты, а сахар стал дороже

В Ростовской области в мае 2026 года зафиксировано снижение потребительских цен на 0,1% по сравнению с апрелем. Как сообщает Росстат, годовая инфляция в регионе замедлилась до 4,8%, что оказалось ниже общероссийского показателя.

Традиционно с наступлением тепла на Дону существенно подешевели помидоры, огурцы, сладкий перец.

«Это происходит традиционно с наступлением тепла: аграрии меньше тратят на освещение и обогрев теплиц. Кроме того, благодаря хорошему урожаю в стране на донские прилавки поступило больше овощей закрытого грунта. Из-за укрепления рубля также продолжили дешеветь привозные овощи и фрукты, например, чеснок, бананы, апельсины. В целом за год плодоовощная продукция снизилась в цене на 12,8%», — комментирует Наталья Леонтьева, управляющий Отделением Банка России по Ростовской области.

Пятый месяц подряд в регионе дешевеет сливочное масло. Это связано с ростом производства молока и накоплением запасов готовой продукции. Оливковое масло снижается в цене уже десятый месяц благодаря укреплению рубля. За год сливочное масло подешевело на 7%, оливковое — на 10,4%.

В то же время в мае по сравнению с апрелем выросли цены на сахар. Как отмечается, весной запасы этого продукта на складах традиционно уменьшаются, так как основное производство приходится на вторую половину года после сбора сахарной свеклы. Кроме того, увеличились расходы производителей на упаковку и логистику. Однако в годовом выражении сахар подешевел на 1,8%.

Годовая инфляция в целом по России в мае замедлилась до 5,3% после 5,6% в апреле. Банк России продолжает проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.

Данные предоставлены Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России, изображение от freepik