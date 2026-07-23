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На Дону в колонию пытались передать наркотики в банке с растворимым кофе

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Попытка передачи осужденным запрещенных предметов или веществ влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной.

Новости Ростовской области

В ростовской исправительной колонии №2 предотвратили попытку передачи запрещенного вещества одному из осужденных. Инцидент произошел во время досмотра посылки, поступившей на имя заключенного.

Как сообщили в региональном управлении ФСИН, при проверке передачи от гражданина Я. в упаковке с растворимым кофе обнаружили порошок белого цвета. По предварительным данным, изъятое вещество может относиться к наркотическим или сильнодействующим средствам. Сейчас материал направлен на экспертизу, чтобы установить его точный состав и классификацию. По факту нарушения проводится проверка. В действиях гражданина Я. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

В ГУФСИН напомнили, что передача или попытка передачи осужденным запрещенных предметов, веществ или продуктов влечет уголовную или административную ответственность.

Фото: magnific (для иллюстрации)

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Таганрогская правда

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