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На Дону в Год семьи акцент будет сделан на детских площадках

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По итогам инвентаризации, в Ростовской области на их обновление необходимо 290 млн рублей.

Новости Ростовской области

Тема детских площадок в городах и районах региона стала важной темой прошедшего сегодня в Цимлянском районе совещания под председательством губернатора Василия Голубева.
В Год семьи в Ростовской области решено особый акцент при благоустройстве территорий сделать на обновлении детских игровых площадок, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Сегодня в регионе существует 3174 площадки, согласно проведенной инвентаризации. При этом большая часть игрового оборудования во дворах и парках уже устарела, а порой даже не соответствует требованиям безопасности. Но муниципалитеты не занимаются системно восстановлением детских площадок — не хватает денег. Их нужно порядка 290 млн, чтобы покрыть потребность в обновлении детских площадок.

На прошедшем в Цимлянске совещании были представлены предложения по замене и установке новых игровых площадок. Проекты типовых многофункциональных детских игровых зон помог разработать центр компетенций по развитию городской среды. Небезопасное оборудование предстоит демонтировать, а вместо него установить новое, говорится в сообщении. До 1 июня губернатор поручил завершить разработку универсальных проектов детских игровых площадок, а до конца года министерство ЖКХ должно подготовить предложения по предоставлению муниципалитетам областной субсидии на приобретение игровых комплексов или детских городков.

Для получения субсидии есть ряд условий: муниципалитет должен обустроить основания, ограждения и освещение детских площадок.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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