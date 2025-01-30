Главная » Новости Ростовской области

На Дону в двух ДТП погибли водители после опрокидывания автомобиля

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварий.

Новости Ростовской области

Сегодня утром, 30 января, в Ростовской области случились два ДТП, унесшие жизни водителей, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Одна из аварий произошла сегодня в 7.40 минут, на 366 км + 500 м автодороги Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. 52-летний мужчина за рулем «Лада Гранта», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Травмы водителя оказались смертельными, он скончался на месте до приезда скорой.

Получасом позже, в 8.15 минут, на 176 км + 200 м автодороги Ростов — Ставрополь произошло аналогичное ДТП, со столь же трагичным исходом. 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля скончался до прибытия скорой медицинской помощи, говорится в сообщении ведомства.

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельных аварий.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru