На Дону в двух ДТП погибли водители после опрокидывания автомобиля

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварий.

Сегодня утром, 30 января, в Ростовской области случились два ДТП, унесшие жизни водителей, сообщает Госавтоинспекция по региону.

Одна из аварий произошла сегодня в 7.40 минут, на 366 км + 500 м автодороги Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. 52-летний мужчина за рулем «Лада Гранта», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Травмы водителя оказались смертельными, он скончался на месте до приезда скорой.

Получасом позже, в 8.15 минут, на 176 км + 200 м автодороги Ростов — Ставрополь произошло аналогичное ДТП, со столь же трагичным исходом. 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля скончался до прибытия скорой медицинской помощи, говорится в сообщении ведомства.

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельных аварий.

Фото: Госавтоинспекция по РО