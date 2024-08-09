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На Дону в дорожной аварии пострадали двое взрослых и подросток

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Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения одного из авто.

Новости Ростовской области

Сегодня, 9 августа, около 14 часов, на 305 км + 900 м автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР Белокалитвинского района Ростовской области случилось ДТП, в котором трое человек получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

49-летняя водитель автомобиля «Митсубиси»975 года рождения выехала на «встречку» и допустила столкновение с автомобилем «Вортекс Эстина», под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водители и 15-летний пассажир автомобиля «Митсубиси « получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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