На Дону в числе самых дефицитных остаются профессии дворников, токарей и поваров

Служба исследований hh.ru, крупнейшей в России онлайн-платформы по поиску работы выяснила, какие специалисты в Ростовской области стали самыми дефицитными по итогам марта 2024 года.

В феврале 2024 года в топ-7 самых дефицитных сотрудников вошли дворники, токари/фрезеровщики/шлифовщики, повара/пекари/кондитеры, администраторы магазина, риелторы, продавцы, автомеханики.

В марте почти все они сохранили свои позиции в рейтинге дефицитности, а вот риелтор и автомеханики поднялись выше. Стоит отметить, что дефицит в сфере розничной торговли всё больше усиливается и сразу несколько профессий из этой профобласти попали в список самых подверженных кадровому голоду: администраторы магазина/торгового зала, продавец-кассир/продавец-консультант, мерчандайзер.

Похожая ситуация и в медицине. Чувствительно не хватает врачей, фармацевтов, заведующих аптекой. Стоит отметить, что медсёстры/медбратья хоть и не вошли в топ-20, но также дефицитны, как и главврачи и заведующие отделением.

Помимо этого, в числе самых дефицитных работников в регионе: швея/портной/закройщик, слесарь/сантехник, оператор call-центра/специалист контактного центра, оператор станков с ЧПУ, уборщик, оператор производственной линии, автомойщик, разнорабочий, маляр/штукатур.

Фото из архива (МКУ «Благоустройство» Таганрога)