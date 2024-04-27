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На Дону утомленный водитель съехал с дороги и перевернулся

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Теперь он «отдохнет» в больнице.

Новости Ростовской области

Сегодня около 8 часов утра, на подъезде к Новочеркасску 33-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, по предварительным данным, не выбрал нужную скорость, не справился с управлением автомобиля и съехал с дороги, сообщает ГИБДД по Ростовской области. Машина опрокинулась, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Причиной ДТП Госавтоинспекция предварительно называет утомленное состояние водителя и в этой связи напоминает всем автолюбителям, что никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон. Именно поэтому Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством в состоянии усталости. В случае плохого самочувствия, поломки или другой трудной ситуации на дороге каждый автомобилист может обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД — непосредственно к дежурному наряду ДПС или по телефонам дежурных частей. Полицейские обязательно окажут необходимую помощь и расскажут о ближайших местах отдыха, говорится в сообщении.

Фото: ГИБДД по РО

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Таганрогская правда
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