На Дону установлен рекорд по числу новых школ

В этом году в Ростовской области откроют двери 9 новых школ для 8 тысяч учеников.

В Ростовской области в 2025 году планируется открыть девять новых школ, которые смогут принять 8000 учеников. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов на стратегической сессии по обновлению социально-экономического плана региона «Стратегия 2030».

Школы появятся в 25 муниципалитетах. По словам Гуськова, это рекордное количество школ, построенных за последние 30 лет.

Он также отметил, что в рамках предыдущей программы «Образование» в области уже возведено 37 новых школ, рассчитанных на 23 000 учащихся. Однако проблема двухсменного обучения все еще актуальна в регионе — вторая смена сохраняется в 31 муниципалитете.

Ожидается, что к 2030 году из-за снижения численности школьников вторая смена будет ликвидирована в 19 из них. Но в 12 муниципалитетах вопрос обеспечения дополнительных мест в школах остается открытым.

Первый заместитель губернатора также обратил внимание на проблему нехватки педагогических кадров и рассказал о существующих мерах по ее решению. Среди них программа «Земский учитель», предусматривающая выплаты в размере 2 млн рублей (по 1 млн рублей из федерального и областного бюджетов), льготная ипотека для отличников, предоставление служебного жилья и компенсация коммунальных услуг для учителей, работающих в сельской местности. Тем не менее, Гуськов отметил, что этих мер недостаточно, и регион готов рассмотреть новые предложения для улучшения ситуации с кадрами.

Обсуждение прошло в рамках стратегической сессии, направленной на актуализацию «Стратегии 2030». Над документом работают по инициативе Юрия Слюсаря с участием представителей власти, экспертов и деловых кругов. Стратегия формируется в соответствии с семью национальными целями, утвержденными указом Президента РФ, и должна быть завершена к сентябрю 2025 года.

Фото: donland.ru (из архива)