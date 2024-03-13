На Дону УФАС оштрафовало двух участников картельного сговора на 229 млн рублей

Дорожные предприятия нарушили антимонопольное законодательство в ходе торгов.

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области оштрафовало на 229 млн рублей два дорожных предприятия — ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель». Оба они нарушили антимонопольной законодательство в ходе торгов по ремонту и содержанию автодорог региона.

Ведомство установило, что данные компании вступили в картельный сговор с целью поддержания цен на торгах.

Торговые процедуры проходили, в том числе, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сумма заключенных госконтрактов составила 1,95 млрд рублей.

ФАС России наложила на нарушителей оборотные штрафы в суммарном размере 228 млн 791 тыс. Компании попытались оспорить данное решение, однако суды трех инстанций оставили его в силе

Сообщается, что деньги уже поступили в бюджет Российской Федерации.

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